Азар, Буффон, Нойер и Роббен не включили Месси в тройку лучших игроков года

Капитаны многих ведущих сборных мира не включили аргентинца Лионеля Месси в тройку лучших игроков года в ходе голосования.
Так, капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон проголосовал за Криштиану Роналду, Паоло Дибалу и Луку Модрича. Капитан национальной команды Бельгии Эден Азар включил в свою тройку Н`Голо Канте, Криштиану Роналду и Луку Модрича. Капитан сборной Нидерландов Арьен Роббен, недавно заявивший о своём уходе из национальной команды, отдал свой голос в пользу Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Марсело.
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски отдал предпочтение Мануэлю Нойеру, Артуро Видалю и Криштиану Роналду. Капитан французской команды Уго Льорис включил в свою тройку Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и одноклубника Гарри Кейна. Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян назвал лучшими Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффона и Неймара, а капитан сборной Колумбии Хамес Родригес проголосовал за Роналду, Буффона и Левандовского.