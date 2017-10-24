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Азар, Буффон, Нойер и Роббен не включили Месси в тройку лучших игроков года

24 октября 2017, вторник. 02:28 Футбол

Капитаны многих ведущих сборных мира не включили аргентинца Лионеля Месси в тройку лучших игроков года в ходе голосования.

Так, капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон проголосовал за Криштиану Роналду, Паоло Дибалу и Луку Модрича. Капитан национальной команды Бельгии Эден Азар включил в свою тройку Н`Голо Канте, Криштиану Роналду и Луку Модрича. Капитан сборной Нидерландов Арьен Роббен, недавно заявивший о своём уходе из национальной команды, отдал свой голос в пользу Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Марсело.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски отдал предпочтение Мануэлю Нойеру, Артуро Видалю и Криштиану Роналду. Капитан французской команды Уго Льорис включил в свою тройку Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и одноклубника Гарри Кейна. Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян назвал лучшими Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффона и Неймара, а капитан сборной Колумбии Хамес Родригес проголосовал за Роналду, Буффона и Левандовского.

Месси назвал лучшим игроком мира Суареса, а Роналду — Модрича
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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