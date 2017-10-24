УЕФА открыл дело против DBU за отказ женской сборной сыграть матч отбора на ЧМ

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Датского футбольного союза (DBU) из-за отказа женской сборной Дании сыграть матч с командой Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года, сообщает официальный сайт организации.
Игроки женской сборной Дании отказались проводить матч из-за разногласий со своей футбольной федерацией по финансовым вопросам. Датский футбольный союз принял решение по новой структуре организации не считать игроков женской национальной команды сотрудниками союза, что вызвало возмущение в стане команды.
Игроки женской команды считают, что к ним совсем иное отношение со стороны Датского футбольного союза, нежели к мужской сборной. Долгие переговоры с целью найти компромисс между сторонами не достигли успеха.
Дело по данному вопросу будет рассмотрено УЕФА 16 ноября.