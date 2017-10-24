Фернандо: «Спартак» серьёзно подойдёт к матчу со «Спартаком-Нальчик»

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».
«Мы отдаём себе отчёт, что это будет трудный матч. Если они дошли до этого этапа, победив „Динамо“ по пенальти, то этому есть повод. Если подойдём к этой игре без мотивации и концентрации, может произойти большой прокол. Мы должны уважать соперника, тем более что в том году мы вылетели от „СКА-Хабаровск“, который не играл в РФПЛ. Серьёзно подойдём к этому матчу, потому что на поле выходят 11 против 11.
Для каждой команды сложно играть против соперника, который обороняется вдесятером. Как в последнем матче, когда играли с «Амкаром» и нам было очень тяжело вскрывать их оборону. Сложно играть против тех, кто играет от обороны. Надеюсь, завтра нам повезёт чуть больше», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 25 октября. Начало — в 19:00 мск.