До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Егоров: поддерживаю решение Вилкова не назначить пенальти в ворота ЦСКА

24 октября 2017, вторник. 20:38 Футбол

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды в матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

«На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти. Примерно за такой же момент Турбин не назначил пенальти, и ему снизили оценку. Но я сам неоднократно судил матчи «Зенита» с ЦСКА, знаю этот градус. Поэтому полностью поддерживаю решение арбитра в этой встрече. Это игра с особым статусом, и здесь нужно судить не только по правилам, но и по понятиям. В этой игре пенальти не смотрелся. Игра могла бы закончиться на 50-й минуте, поскольку некому было бы играть. Но судья выбрал правильную тактику, чтобы ребята продолжали играть в футбол.

На 75-й минуте мяч попал в руку Березуцкому. Рука была высоко, но мяч отлетает от ноги. По мне, это также не пенальти, а продолжение игры.

«Армейцы», как я понял, изначально выбрали устрашающую тактику, чтобы задавить и соперника, и судью. Но для такой игры это нормально. Вилков может занести себе такую игру в актив, и это один из лучших матчей в его карьере. Он был просто лучшим на поле. Миша избрал правильную тактику, и меня не удивило, что он провёл игру на столь высоком уровне. Когда есть возможность сохранить игроков на поле, все судьи стараются это делать, но если черту переходят, то приходится уже удалять», — сказал Егоров в программе «Свисток».

А. Егоров: Идову сбили в штрафной «Спартака», нельзя не ставить такие пенальти
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Егоров Марио Фернандес Михаил Вилков Футбольное судейство
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
20:45 Роналду сфотографировался на троне с призом лучшему игроку 2017 года
20:38 А. Егоров: поддерживаю решение Вилкова не назначить пенальти в ворота ЦСКА
20:34 РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге
20:12 А. Егоров: Идову сбили в штрафной «Спартака», нельзя не ставить такие пенальти
20:02 Бутенко признал ошибку при оценке работы Карасёва в матче ЧМ-2018
19:50 Агент: Ташаевым интересуются в Европе, но в приоритете «Динамо»
19:43 Сычёв: братьев Миранчуков ждёт большое будущее
19:32 «Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
19:31 Ригони: если бы мог пригласить в «Зенит» любого игрока, взял бы Дибалу
19:26 BMW прервал гегемонию Audi в Автолиге
19:20 Сычёв: российским игрокам тяжело выйти из зоны комфорта, чтобы уехать в Европу
19:16 Фернандо — о сборной Бразилии: всё может быть
19:12 «Анжи» организует бесплатный выезд для болельщиков на матч с «Ахматом»
18:59 Сычёв: лидерство «Локомотива» в РФПЛ не стало сюрпризом
18:58 Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ
18:57 Ригони: матч Россия — Аргентина будет похож на тренировки «Зенита» в Петербурге
18:53 «Депортиво» объявил об уходе Пепе Меля с поста главного тренера
18:38 Фернандо: должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе
18:26 Фернандо: «Спартак» серьёзно подойдёт к матчу со «Спартаком-Нальчик»
18:20 Каррера: «Спартак-Нальчик» может заставить «Спартак» попотеть
18:19 Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию
18:08 В сборной Бразилии подтвердили намерение базироваться в Сочи во время ЧМ-2018
18:03 Все матчи 10-го тура Серии А начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк
17:54 Черевченко: считаю «Локомотив» одним из главных претендентов на золотые медали
17:52 «Лацио» ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в Освенцим
17:51 Кокорин хотел бы встретиться и пообщаться с Путиным
17:49 Промес и Адриано часть тренировки «Спартака» провели индивидуально
17:26 Экс-наставник «Саутгемптона» может возглавить «Лестер»
17:20 «Спартак» готовится к матчу 1/8 финала Кубка России без Ещенко
17:17 Кокорин: со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения
16:57 Шведская футболистка рассказала, что игрок АПЛ пытался её изнасиловать
16:47 Касильяс может покинуть «Порту» из-за финансового фэйр-плей
16:35 Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой
16:30 Ди Франческо – о фанатах «Лацио»: сегодня я тоже чувствую себя как Анна Франк
16:17 ЦСКА продал все билеты на гостевой сектор на матч с «Арсеналом»
16:11 ФИФА не имеет претензий к «Ювентусу» по трансферу Погба в «Манчестер Юнайтед»
15:56 «Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Де Брёйне
15:55 Назначены судьи на «Зенит» – «Локомотив» и другие матчи 15-го тура РФПЛ
15:46 Игроки и тренеры «Мордовии» посетили в Саранске стадион к ЧМ-2018
15:33 Хуммельс будет готов сыграть против «РБ Лейпциг» в Кубке Германии
15:17 Экс-игрок «Эвертона» Невилл готов стать новым наставником мерсисайдского клуба
15:05 Президент «Марселя»: поведение фанатов в матче с «ПСЖ» неприемлемо
14:44 «Лестер» будет поддерживать Адриена Силву, несмотря на запрет ФИФА о трансфере
14:34 Монтелла: свист болельщиков «Милана» касался меня, а не команды
14:18 Куман: естественно, я разочарован, но желаю «Эвертону» удачи
Все новости RSS
Партнерский контент