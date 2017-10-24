А. Егоров: рука Хольмена блокировала полёт мяча, моё мнение — это пенальти

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал два эпизода матча 14-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» (0:0).
«На 48-й минуте мяч попал в руку Козлову, находившемуся в своей штрафной. Защитник „Динамо“ не играет рукой, мяч попадает к нему от головы Хольмена, и шансов убрать руку не было. Мяч именно попадает в руку, и, считаю, это не пенальти. Рука была в относительно нормальном положении, и плюс был рикошет. Так что поддерживаю арбитра.
На 80-й минуте рука Хольмена блокирует полёт мяча. Это 11-метровый удар — рука чуть выставлена, рикошета нет. Но есть очень похожий ролик из рекомендаций УЕФА, и они пишут, что нужно продолжить игру. Моё личное мнение — это пенальти», — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».