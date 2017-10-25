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За «Арсенал» впервые забил игрок, родившийся после назначения Венгера

25 октября 2017, среда. 00:38 Футбол

18-летний нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа оформил дубль в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Норвич Сити» (2:1 ДВ).

Таким образом, Нкетиа, родившийся 30 мая 1999 года, стал первым футболистом, появившимся на свет после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера «Арсенала» (22 сентября 1996 года), которому удалось забить за лондонский клуб в официальном матче.

Нкетиа в прошедшей игре вышел на замену на 85-й минуте и сразу же сумел сравнять счёт. Второй гол форвард забил на 96-й минуте.

«Арсенал» в дополнительное время победил «Норвич» в матче Кубка лиги
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер
Новости. Футбол
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