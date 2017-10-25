«Интер» повторил свой рекорд по числу очков на старте сезона в Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» на своём поле обыграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Интер», который ещё не потерпел ни одного поражения и имеет в активе восемь побед и две ничьи, набрал 26 очков. Таким образом, миланский клуб по числу очков после 10 туров повторил собственное лучшее достижение, которое было установлено в сезоне-1997/98. По итогам того сезона, «Интер» (69 очков) занял второе место в турнирной таблице Серии А, упустив вперёд «Ювентус» (74). При этом тогда в чемпионате участвовало 18 команд, а не 20, как сейчас.
«Интер» обыграл «Сампдорию» и возглавил таблицу Серии А