Тихонов: хочу передать привет тем, кто пишет о моём увольнении из «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой самарский клуб может уволить его с поста наставника команды.
«Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определённые результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкреплённые «новости». Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут. Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно», — сказал Тихонов в эфире программы «Все на матч».
После 19 туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ.