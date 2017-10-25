Вальверде: у Арнаиса всегда есть цель в голове

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Мурсией» (3:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, отдельно отметив игру нападающего Хосе Арнаиса.
«Это был типичный кубковый матч. Наш соперник очень волновался. Мы пытались ярко сыграть в атаке. В первом тайме у нас не всё получалось. Во втором нам удалось забить ещё два гола. Правда, соперник также играл хорошо время от времени, но я счастлив, что мы дали сыграть футболистам второй команды и всё равно выиграли. Они были в восторге.
Арнаис очень уверен в себе. У него в голове всегда есть цель. Это лишь первый его шаг. Думаю, он поможет нам в будущем», — приводит слова Вальверде AS.
«Барселона» разгромила «Мурсию» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании