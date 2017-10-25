«КПР» заплатит рекордный штраф в £ 40 млн за нарушение финансового фэйр-плей

Английский «Куинз Парк Рейнджерс» будет вынужден заплатить рекордный в истории футбола штраф в размере £ 40 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает The Telegraph. Лондонцы обвиняются в трате суммы средств, которая превышает дозволенную.
По итогам сезона-2013/14 «КПР» остался в большом минусе, а руководство клуба решило скрыть £ 60 млн задолженностей по кредитам. За данные нарушения клубу придётся заплатить штраф.
Исполнительный директор «КПР» Ли Хоос уже сообщил, что клуб будет подавать апелляцию.
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