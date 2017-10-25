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«КПР» заплатит рекордный штраф в £ 40 млн за нарушение финансового фэйр-плей

25 октября 2017, среда. 04:17 Футбол

Английский «Куинз Парк Рейнджерс» будет вынужден заплатить рекордный в истории футбола штраф в размере £ 40 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает The Telegraph. Лондонцы обвиняются в трате суммы средств, которая превышает дозволенную.

По итогам сезона-2013/14 «КПР» остался в большом минусе, а руководство клуба решило скрыть £ 60 млн задолженностей по кредитам. За данные нарушения клубу придётся заплатить штраф.

Исполнительный директор «КПР» Ли Хоос уже сообщил, что клуб будет подавать апелляцию.

«Рома» не смогла выполнить один из пунктов правил финансового фэйр-плей
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Куинз Парк Рейнджерс Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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