Футбольная лига Англии заступилась за мячи, раскритикованные Гвардиолой и Туре

Футбольная лига Англии планирует провести встречу и обсудить с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой качество мячей, которые используются во время проведения матчей Кубка английской лиги.
Гвардиола после домашнего матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» посетовал на качество мячей Mitre, которые используются в этом турнире. Позже полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал своего наставника.
Футбольная лига Англии заверяет, что мяч отвечает необходимым требованиям, и планирует обсудить его проблемы до следующего матча «Манчестер Сити» в Кубке лиги.
«Используемый мяч протестирован в соответствии с программой качества ФИФА и соответствуют стандарту «FIFA Quality Pro». Все мячи, используемые в матчах, должны соответствовать этому стандарту. Ясно, что предпочтение — это субъективный вопрос, но в целом мяч, который используется, не оказывает негативного влияния на соревнования», — говорится на официальном сайте Футбольной лиги Англии.