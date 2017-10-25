Бегович: игроки «Ливерпуля» не соблюдают даже базовых вещей при игре в защите

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович раскритиковал игру «Ливерпуля» в защите. В текущем сезоне команда Юргена Клоппа пропустила уже 16 голов в девяти матчах чемпионата Англии.
«Игроки «Ливерпуля» не соблюдают даже базовых вещей при игре в защите, я не думаю, что они понимают, что такое быть защитником. Они выглядят неорганизованно, как будто и не хотят обороняться.
Думаю, проблема в том, что игроки «Ливерпуля» не работают вместе, им не хватает стабильности в сочетаниях защитников. Смена вратарей здесь не поможет», — отметил боснийский вратарь.
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