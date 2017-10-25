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«Лестер Сити» объявил имя нового главного тренера

25 октября 2017, среда. 21:53 Футбол

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль стал наставником «Лестер Сити». Он подписал контракт до лета 2020 года, информирует сайт «лис».

На прошлой неделе «Лестер» официально объявил об уходе Крэйга Шекспира с поста главного тренера команды. Шекспир стал исполняющим обязанности наставника «Лестера» прошлой зимой, после отставки Клаудио Раньери.

«Лестер» (9 очков) после 9 туров чемпионата Англии располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Майкл Эпплтон, который войдет в штаб Пюэля.

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Источник: Официальный сайт "Лестер Сити" Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Клод Пюэль
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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