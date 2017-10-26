Ульрайх: в матче с «РБ Лейпциг» отбил только один пенальти, но он был решающий

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» в матче 2-го раунда Кубка Германии (1:1 и 5:4 по пенальти).
«Серии пенальти всегда получаются интересными. Жаль, что нам не удалось решить исход встречи в течение 120 минут. Я рад, что смог помочь команде пройти в следующий раунд. Большой комплимент нашему тренеру вратарей, который хорошо проанализировал, как соперник бьёт пенальти. К сожалению, я парировал только один, но он был решающий, потому что наша команда реализовала все удары», — цитирует Ульрайха пресс-служба «Баварии».
Напомним, что 28 октября «Бавария» примет «РБ Лейпциг» уже в матче 10-го тура чемпионата Германии.
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