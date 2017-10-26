Полузащитник «Эвертона» Влашич: летом клуб держал 19-й номер для Диего Косты

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич рассказал, что его команда летом нынешнего года была готова приобрести нападающего «Челси» Диего Косту, для которого в клубе специально держали 19-й номер.
«Я взял 27-й номер, потому что он был одним из немногих свободных. Мне нужен был 8-й номер, но он был занят Россом Баркли, а 19-й номер они оставили для Диего Косты, которого хотели приобрести», – цитирует Влашича 24Sata.
Хорватский футболист пополнил ряды «Эвертона» прошедшим летом. Диего Коста в итоге перешёл в «Атлетико».
Диего Коста стал игроком «Атлетико»