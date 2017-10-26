Спортивный директор «РБ Лейпциг» пытался показать судье повтор на своём телефоне

В матче 2-го раунда Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария» арбитр Феликс Цвайер в одном из эпизодов первого тайма сначала назначил пенальти в ворота мюнхенской команды, но затем изменил своё решение и назначил штрафной, что вызвало недовольство со стороны хозяев.
Как сообщает The Telegraph, в перерыве спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник в перерыве вышел на поле и направился к судье, чтобы показать повтор спорного момента на своём телефоне. Помешать Рангнику пытался защитник «Баварии» Матс Хуммельс. В результате возник конфликт.
Напомним, что основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась «Бавария» — 5:4.
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«Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты