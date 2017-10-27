Парехо отрицает, что летом хотел перейти в «Барселону»

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно намеревался перейти в «Барселону». Воспитанник мадридского «Реала» поменял своего агента, что дало СМИ повод сделать вывод о желании игрока пополнить ряды каталонского клуба.
«Я был доволен своим агентом, но решил, что настало время для перемен. Ведь есть ситуации, о которых думаешь, что всё могло бы сложиться лучше. Но это ни в коем случае не означает, что я хотел перейти в «Барселону». Если «Барселона» хочет приобрести футболиста, она делает предложение, платит сумму отступных, и игрок оказывается там, если у него есть желание. Я почти всю свою карьеру играл за «Валенсию» и многим обязан клубу», — цитирует Парехо AS.
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