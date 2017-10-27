Румменигге: «РБ Лейпциг» полезен Бундеслиге

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге адресовал слова похвалы «РБ Лейпциг». Румменигге считает, что эта команда демонстрирует очень достойную игру и полезна немецкому футболу.
«У меня много оснований хвалить «Лейпциг». В первую очередь они проделали достойную работу. Можно видеть у них чёткую тенденцию продвижения вперёд. Можно сказать, что «РБ Лейпциг» полезен Бундеслиге. Но мне не нравится, что на некоторых стадионах команду принимают без должного уважения. Однако «Лейпциг» заслуживает признания, и немецкий футбол должен быть рад этой команде», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.
Румменигге: игра с «РБ Лейпциг» развивалась так, как мы и ожидали