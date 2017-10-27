Защитник сборной России Рауш продлил контракт с «Кёльном»

Защитник сборной России Константин Рауш продлил контракт с «Кёльном». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Новый договор рассчитан до лета 2021 года, в то время как прежнее соглашение теряло юридическую силу в конце сезона-2018/19.
Также новый контракт подписал капитан Маттиас Леман. Договор немецкого полузащитника рассчитан до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне Константин Рауш принял участие в 6 матчах немецкой Бундеслиги. На счету Лемана 8 матчей в чемпионате Германии.
«Рауш и Леман являются важными игроками для «Кёльна». Мы рады, что они хотят оставаться частью команды», — сказал главный тренер Петер Штёгер.
Рауш спас «Кёльн» от поражения, вынеся мяч с линии ворот в эффектном прыжке