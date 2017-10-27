Гончаренко рассказал, почему Фернандес и Витиньо не попали в стартовый состав

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» рассказал, почему в стартовый состав «армейцев» на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» не были включены защитник Марио Фернандес и нападающий Витиньо. Также Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который восстановился от травмы и тоже начнёт матч в запасе.
«У Фернандеса есть небольшие проблемы, а что касается Витиньо, то в принципе то же самое. Витиньо много играет, и, возможно, ему нужна небольшая пауза. Состояние Дзагоева? Да, Алан провёл только одну тренировку в общей группе, но до этого он очень хорошо тренировался. Так что если понадобится, сегодня Дзагоев выйдет на поле», — заявил Гончаренко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.