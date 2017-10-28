Билич: упустить победу на 97-й минуте — всё равно что проиграть

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от ничьей в выездном матче десятого тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Упустить победу на 97-й минуте — всё равно что проиграть. Мы знали, что игра не закончилась при счёте 2:0 к перерыву. Нам нужно было лучше держать мяч.
Мы должны были управлять игрой, вести её. Матч был фактически выигран. Мы не хотели быть пассивными, но не смогли использовать пространство, которое нам оставляли», — цитирует Билича ВВС.
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