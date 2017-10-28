Гол Азара принёс «Челси» победу над «Борнмутом»

«Челси» выиграл у «Борнмута» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В дебюте второго тайма Эден Азар откликнулся на навесную передачу Альваро Мораты от центра поля, оторвался от защитников и убежал к штрафной, где нанёс сильный удар в ближний угол мимо Асмира Беговича.
«Челси» с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (7 баллов) идёт 19-м.