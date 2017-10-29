Буффон: «Ювентус» не хочет играть так, как играет «Наполи»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил свою команду с «Наполи», отметив, что туринцы не собираются отказываться от привычного стиля игры
«Мы и «Наполи» – две разные команды, которые играют в совершенно разный футбол и имеют разные сильные стороны. Мы не хотим играть так, как играет «Наполи», поскольку это не отражает нашего видения футбола. Точно так же и они не хотят играть в тот футбол, в который играем мы. Но пока «Наполи» играет лучше нас, потому что у них больше очков в таблице», – сказал Буффон в интервью Mediaset Premium.
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