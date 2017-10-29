Алаба: если «Бавария» забивает дома, то сопернику очень сложно отыграться

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал победу своей команды над «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура Бундеслиги (2:0).
«Результат нормальный. Удаление сыграло нам на руку. Если мы забиваем дома, то сопернику уже очень сложно отыграться. Во второй половине мы хотели продолжать играть так же, как и до этого. Это нам не удалось, зато сыграли сзади на ноль. Такой была наша цель. Теперь хотим оставаться на вершине таблицы и продолжать идти по тому пути, на который мы встали», — приводит слова Алабы пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» в большинстве обыграла «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги