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Манчини: в матче «Зенита» с «Локомотивом» всё было плохо

29 октября 2017, воскресенье. 19:11 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.

«Это была игра, в которой всё было плохо. Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Но это футбол. Иногда в нём случаются такие разгромные поражения. Нужно проанализировать и готовиться к следующему матчу.

Не считаю, что «Зениту» в этой игре не хватило эмоций. Мы доминировали, а «Локомотив» свой первый удар нанёс, по-моему, на 35-й минуте. Гости имели три шанса и забили три гола. Повторюсь, это футбол. Иногда если что-то идёт плохо, это нельзя остановить.

Не сказывается ли на выступлении «Зенита» в РФПЛ тот факт, что в Лиге Европы за команду играет много легионеров? Не думаю, что это имеет такое значение. До прошлого тура мы были лидерами.

На мой взгляд, то, что «Зенит» набрал только два очка за четыре тура, не является трагедией. Сегодняшние три очка и лидерство мы можем вернуть в следующем туре. У нас не очень удачный период. Мы мало забиваем. Перестал забивать Кокорин. Однако катастрофы нет. Всё решаемо. Надо работать», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Манчини: матч «Зенит» — «Локомотив» получился довольно абсурдным
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Александр Кокорин Роберто Манчини
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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