Гранквист вышел на первое место по количеству минут, сыгранных за «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, приняв участие в матче против «СКА-Хабаровск» (4:1), вышел на первое место в клубе по суммарному количеству проведённых на поле минут, обойдя по этому показателю полузащитника Жоаозиньо. Теперь в активе шведского защитника 14 863 сыгранные минуты, не считая компенсированного времени.
Первая десятка выглядит следующим образом:
Андреас Гранквист – 14 863
Жоаозиньо – 14 830
Александр Мартынович – 12 314
Юрий Газинский – 11 822
Сергей Петров – 10 647
Маурисио Перейра – 10 386
Виталий Калешин – 9689
Франсишку Вандерсон – 9478
Павел Мамаев – 8701
Артур Енджейчик – 7888.