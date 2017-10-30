Хацкевич: пусть Коваль отвечает за свою игру, а не выражает претензии арбитру

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич остался недоволен игрой вратаря команды Максима Коваля в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с «Карпатами» (1:1).
«Коваль после матча ругался на арбитра? Пусть Максим отвечает за свою игру, а не выражает претензии арбитру. Мы много внимания обращаем на арбитров. Я сказал ребятам, что мы должны прежде всего своей игрой доказывать, что мы сильнее.
Когда забивают с 35 метров, вратарь имеет к этому отношение. В тех двух опасных моментах, которые были у наших ворот у Мякушко и при выходах во втором тайме Коваль выручил. Но они забываются. Считаю, в моменте с пропущенным мячом если не полностью вина вратаря, то доля точно есть», — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».
«Динамо» (Киев) не смогло победить «Карпаты», отставание от «Шахтёра» — 7 очков