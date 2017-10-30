Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что не планирует работать с клубом после окончания чемпионата мира 2018 года. Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» намерено пригласить 57-летнего специалиста после мундиаля.
«Работа с клубом? Не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то сказал, что могу представить себя во главе клуба, потому что мне нравится работать каждый день. Но у меня контракт со сборной Германии до 2020 года, а впереди чемпионат мира», — приводит слова Лёва Abendzeitung.
6 октября новым главным тренером «Баварии» был назначен Юпп Хайнкес, сменивший на этом посту Карло Анчелотти. Контракт мюнхенцев с Хайнкесом рассчитан до 30 июня 2018 года.