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ЧМ-2018 - Европа
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Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018

30 октября 2017, понедельник. 07:30 Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что не планирует работать с клубом после окончания чемпионата мира 2018 года. Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» намерено пригласить 57-летнего специалиста после мундиаля.

«Работа с клубом? Не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то сказал, что могу представить себя во главе клуба, потому что мне нравится работать каждый день. Но у меня контракт со сборной Германии до 2020 года, а впереди чемпионат мира», — приводит слова Лёва Abendzeitung.

6 октября новым главным тренером «Баварии» был назначен Юпп Хайнкес, сменивший на этом посту Карло Анчелотти. Контракт мюнхенцев с Хайнкесом рассчитан до 30 июня 2018 года.

Источник: Abendzeitung Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв
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