Минцлафф: «Бавария» не делала «РБ Лейпциг» предложения по Вернеру

Мюнхенская «Бавария» не делала предложения «РБ Лейпциг» о приобретении нападающего Тимо Вернера. Об этом сообщил председатель совета директоров «Лейпцига» Оливер Минцлафф.
«Мы нуждаемся в Вернере и не хотим расставаться с ним. «Бавария» не делала «Лейпцигу» предложения по Вернеру. Но если бы нам сделали предложение, мы и тогда чувствовали бы себя спокойно. Сослались бы на действующий контракт Вернера и на то, что он доволен всем в нашем клубе. Мы рады, что можем пройти длинный путь вместе с Вернером», — приводит слова Минцлаффа интернет-издание Sport1.
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