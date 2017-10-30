Радимов — о поражении «Зенита»: трагедии никакой точно нет

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу игры петербургской команды в матче 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Сине-бело-голубые на своём поле проиграли столичному клубу со счётом 0:3.
«Первый тайм точно остался за «Зенитом». Единственное, чего не хватило, — это гола. Если бы «Зенит» первым забил, то не проиграл бы точно. А то и развил бы успех. Что касается второго тайма, то Сёмин перестроил игру. Поскольку «Зенит» очень здорово атаковал через фланги (оттуда шла основная острота), то «Локомотив» усилил внимание к флангам. Поэтому у «Зенита» моментов во втором тайме стало мало: один случился после ошибки гостей на фланге, еще один — после индивидуальных действий Кокорина. Все остальные угрозы на флангах футболисты «Локомотива» свели на нет.
Трагедии никакой точно нет. Быть взволнованным поражением — это другое. Понятно, что «Локомотив» провёл матч здорово на контратаках и забил три мяча. Если посмотреть только на результат, то можно сказать, что он катастрофический. Если оценивать по тому, как развивалась игра, то «Зенит» показал хороший футбол, особенно в первом тайме. Трагедии действительно никакой нет, впереди ещё половина чемпионата, но встревожиться надо, потому что теперь «Зениту» придется догонять. Три очка в пользу «Локомотива», при этом, я так понимаю, что три мяча на выезде отыграть у «Локомотива» в личной встрече едва ли удастся. Значит, надо будет четыре очка во втором круге отыгрывать. Но никакой трагедии: «Зенит» действительно показывает хороший футбол. Просто хочется, чтобы додавливали соперников, тогда всё будет замечательно. Ну и удача не помешала бы", — цитирует Радимова «Спорт уик-энд».