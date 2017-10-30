Лёв: на ЧМ-2014 Германия не была в центре внимания, на ЧМ-2018 всё будет иначе

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв считает, что чемпионат мира 2018 года станет тяжёлым испытанием для его команды. Мировое первенство пройдёт в России c 14 июня по 15 июля.
«В 2014 году мы не были в центре внимания так часто, как сейчас. Мы играли на турнире, прибавляя от матча к матчу. Теперь мы – чемпионы мира, действующие победители Кубка конфедераций, команда номер один в мире. Каждый будет очень мотивирован, играя против нас. Это невероятно сложный турнир. В такой ситуации у сборной Германии должна быть невероятно сильная команда, где каждый футболист находится в отличной форме. Определяя окончательную заявку, нам придётся принимать жёсткие решения», — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018