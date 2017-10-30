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Скрипченко: ожидаем хороший антураж, есть информация, что будет много зрителей

30 октября 2017, понедельник. 19:29 Футбол

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 15-м туре РФПЛ.

«Ожидаем хороший антураж, поскольку есть информация, что сегодня будет достаточно много зрителей. Нам будет очень приятно играть при такой атмосфере.

Кацаев сегодня не имеет права играть по арендным условиям. Мы ничего не можем изменить, поэтому приняли это как должное. Таковы условия соглашения. Да, для нас это потеря, но есть футболисты, которые способны хорошо сыграть на этой позиции», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Грозном и начнётся в 19:30 мск.

Кононов: все игроки «Ахмата» понимают важность матча с «Анжи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Ахмат Вадим Скрипченко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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