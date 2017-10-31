Эмери: Неймар сидит на первом ряду при всех видеоразборах

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал, насколько нападающий команды Неймар мотивирован добиваться успехов вместе с парижанами. Ранее появилась информация, что Неймар недоволен методами работы Эмери и жалеет, что ушёл из «Барселоны».
«Неймар пришёл в клуб, будучи полон желания и мотивации работать в команде. Он обладает всеми необходимыми качествами и амбициями, чтобы выйти на уровень выше как в личном, так и в командном плане. Он внимателен при всех видеоразборах. Он сидит на первом ряду, да и вообще все футболисты знают, как важны тактические занятия. Если бы я не проводил их с ними, они просили бы меня об этом сами», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.