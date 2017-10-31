Серхио Рамос: с Пике мы неплохо ладим, наши отношения улучшились

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подтвердил слова своего коллеги из «Барселоны» и партнёра по сборной Испании Херарда Пике о том, что у них очень неплохие взаимоотношения. Пике, известный своими язвительными насмешками в адрес «Реала» и тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании, для многих испанских болельщиков является одиозной фигурой.
«Если сравнить наши нынешние отношения с Пике с тем, что было до этого, то можно сказать, что мы достаточно неплохо ладим. А раньше у нас с Пике практически не было отношений. Но мы уважали друг друга, поскольку вместе выходили на поле и знали, что являемся одной из лучших пар центральных защитников в мире. И это шло на пользу национальной команде. Когда взрослеешь и становишься более зрелым, перестаёшь придавать значение вещам, которые раньше были для тебя важны. Это способствовало тому, чтобы наши отношения в достаточной степени улучшились», — цитирует Рамоса Marca.