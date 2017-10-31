«Рома» — «Челси»: Канте нет в заявке, Фабрегас проведёт 100-й матч в ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Челси» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В заявке лондонской команды не оказалось Н'Голо Канте, чьё участие было под вопросом. Сеск Фабрегас выйдет на поле с первых минут и станет 33-м футболистом, проведшим сто матчей в ЛЧ.
«Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Перотти, Эль-Шаарави, Джеко.
Запасные: Скорупски, Манолас, Морено, Ундер, Пеллегрини, Гоналон, Жерсон.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Давид Луис, Кэхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Педро, Мората.
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Кенеди, Дринкуотер, Виллиан, Батшуайи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:45 мск.
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