Вертонген: не променял бы Кейна ни на одного игрока

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» сравнил нападающего «шпор» Гарри Кейна и форварда мадридской команды Криштиану Роналду.
«Оба — невероятные футболисты. У Роналду свои качества, у Гарри – свои. Мы должны уважать Роналду за победы и уровень, который он по-прежнему показывает. Гарри для меня — один из лучших «девяток» в Европе. Может быть, лучший. Он доказывает это каждую неделю, и я бы не променял его ни на одного игрока в данный момент», – цитирует Вертонгена Goal.
Вертонген: «Тоттенхэму» по силам выиграть у «Реала» и без Кейна