Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал ничейный исход матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 1:1.
«Мы снова доказали миру, что способны соперничать с лучшими. Когда ты играешь против „Барселоны“ или „Ювентуса“, за твоими матчами наблюдает чертовски много людей. Полагаю, эти игры пошли нашей репутации на пользу», — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.
После четырёх туров «Спортинг» занимает третье место в группе D, набрав 4 очка. Лидирует в квартете «Барселона» (10 очков), на втором месте расположился «Ювентус» (7), замыкает таблицу «Олимпиакос» (1).
«Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции