Моуринью: выход МакТоминая? Неожиданно для тренера, не дающего шанса молодым

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Бенфикой» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:0) иронично высказался по поводу своего недоверия к молодым футболистам, в чём его ранее неоднократно упрекали. В этом матче в стартовом составе «МЮ» вышел 20-летний полузащитник Скотт МакТоминай, для которого это был дебютный матч в стартовом составе в еврокубках.
«МакТоминай в стартовом составе? Действительно, это неожиданно для тренера, который никогда не даёт шанса молодым! В „Челси“ я выбрал самого молодого игрока клуба в истории ЛЧ, Доминика Соланке, и также дал ему шанс. Опять же, это тренер, который не ставит в состав молодёжь. Я очень доволен Скоттом, он демонстрирует завидную стабильность», — приводит слова Моуринью пресс-служба «МЮ».