Неймар отпраздновал Хэллоуин в костюме Джокера

Нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал Хэллоуин, нарядившись в костюм Джокера — злодея из вселенной DC Comics, одного из главных врагов Бэтмена.
Фотографию можно посмотреть на странице Неймара в «Инстаграме».
Вместе с Неймаром праздник отмечали и его одноклубники, Дани Алвес и Кевин Трапп. Немецкий вратарь, очевидно, выбрал костюм вампира, а вот в каком образе предстал бразильский защитник, сказать весьма сложно. Вероятно, это был маг или волшебник тёмных сил.
Фотографии Неймара с Дани Алвесом и с Кевином Траппом можно посмотреть на странице нападающего в «Инстаграме».
Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ