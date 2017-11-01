Тренер «Андерлехта»: «ПСЖ» должно быть обидно, что финал ЛЧ не завтра

Главный тренер «Андерлехта» Хейн Ванхазебрук прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» 0:5 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас был план на первый тайм, но мы не знали, как создавать моменты. В итоге ушли на перерыв, уступая 0:1. Обидно пропускать перед паузой. Как только «ПСЖ» разыгрался и забил второй, а потом и третий гол, мы поняли, что будут ещё. Поэтому мы рады, что пропустили только пять мячей. На данный момент «ПСЖ» — лучшая команда. Им должно быть обидно, что финал Лиги чемпионов не завтра», — цитирует Ванхазебрука L’Equipe.
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