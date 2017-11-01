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Верратти: приятно забивать игрокам, таким, как я, которые нечасто это делают

1 ноября 2017, среда. 11:53 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после победы над «Андерлехтом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов не скрывал радости от того, что забил один из мячей. Парижане разгромили бельгийскую команду со счётом 5:0.

«Всегда приятно забивать, особенно для таких футболистов, как я, которые нечасто забивают мячи. Этот мяч был важен, потому что мы, ведя в счёте, могли спокойно играть дальше. Очень рад за „ПСЖ“.

Против нас часто играют от обороны, но мы справились и при этом не пропустили гол. Всё это демонстрирует командную работу как защитников, так и наших форвардов", — цитирует Верратти AFP.

«ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах
Источник: AFP Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК ПСЖ Марко Верратти
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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