Верратти: приятно забивать игрокам, таким, как я, которые нечасто это делают

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после победы над «Андерлехтом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов не скрывал радости от того, что забил один из мячей. Парижане разгромили бельгийскую команду со счётом 5:0.
«Всегда приятно забивать, особенно для таких футболистов, как я, которые нечасто забивают мячи. Этот мяч был важен, потому что мы, ведя в счёте, могли спокойно играть дальше. Очень рад за „ПСЖ“.
Против нас часто играют от обороны, но мы справились и при этом не пропустили гол. Всё это демонстрирует командную работу как защитников, так и наших форвардов", — цитирует Верратти AFP.
«ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах