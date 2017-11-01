Мостовой: для «Севильи» игра со «Спартаком» — матч жизни

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».
«Ни «Севилья», ни «Спартак» не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. «Севилья» захочет взять реванш. Получится ли – зависит от «Спартака», но будет очень трудно.
Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, «Севилья» победит 2:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Севилья» — «Спартак» состоится сегодня, 1 ноября. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.