100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мостовой: для «Севильи» игра со «Спартаком» — матч жизни

1 ноября 2017, среда. 12:00 Футбол

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

«Ни «Севилья», ни «Спартак» не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. «Севилья» захочет взять реванш. Получится ли – зависит от «Спартака», но будет очень трудно.

Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, «Севилья» победит 2:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится сегодня, 1 ноября. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча с «Севильей»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Александр Мостовой
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
12:00 Мостовой: для «Севильи» игра со «Спартаком» — матч жизни
11:55 Игуаин: для «Ювентуса» было важно не проиграть «Спортингу»
11:53 Верратти: приятно забивать игрокам, таким, как я, которые нечасто это делают
11:32 Ташуев – один из кандидатов на работу в «Ахмате»
11:20 Патрисиу после ничьей с «Ювентусом»: верю, что «Спортинг» может выйти из группы
11:00 Леонченко: ФИФА очень опаздывает с запретом на индивидуальные тренировки игроков
10:59 Тренер «Андерлехта»: «ПСЖ» должно быть обидно, что финал ЛЧ не завтра
10:59 Дани Алвес рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль»
10:55 Попов: Дзагоев реально усилил ЦСКА, а Вернблум — машина
10:34 Президент «ПСЖ»: мы вышли в плей-офф, но главное – занять первое место в группе
10:26 Матич: «Бенфика» заслуживает очков в Лиге чемпионов
10:23 Боатенг: атмосфера на стадионе «Селтика» — одна из самых грандиозных в Европе
10:07 Защитник «Олимпиакоса»: это был очень тяжёлый матч с лучшей командой мира
10:00 Зидан: Почеттино делает исключительную работу, результаты говорят сами за себя
09:54 Хайнкес: недовольство Артуро Видаля считаю положительным явлением
09:49 Де Росси: не многие верили в «Рому», а мы теперь возглавляем группу
09:35 Васин — лидер по количеству выигранных единоборств в матче «Базель» — ЦСКА
09:31 Рауль: сложно будет повторить то, что делает Роналду в «Реале»
09:31 Фигу: сейчас нет игроков, которые могли бы улучшить игру «Реала»
09:23 Болельщик сделал селфи с Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
09:21 Дзагоев стал лидером по количеству острых передач в матче «Базель» — ЦСКА
09:20 Неймар отпраздновал Хэллоуин в костюме Джокера
09:10 Коман: «Бавария» постарается показать, что матч в Париже был ошибкой
09:09 Рыков, Терехов и Тьям должны вернуться в строй «Динамо» к матчу с «Уралом»
08:45 Ардилес: считаю Месси сильнее Роналду, Лео – абсолютный волшебник
08:44 Рауль: у «Реала» большой кредит доверия, команда заслужила это
08:30 Бубнов: «Спартак» может удивить «Севилью» только Зе Луишем
08:14 Цорк: Обамейянг должен делать больше, чтобы забивать
08:12 «Вердер» заинтересован в услугах Тухеля в качестве главного тренера
07:50 Ульрайх: знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью
07:43 Зидан не исключает свою работу в АПЛ
07:35 Пьянич: «Ювентус» в любом случае будет играть на победу с «Барселоной»
07:32 Защитник «Байера» Та может перейти в «Барселону» за € 25 млн
07:31 Годин: проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне
07:15 Изящный гол Дзагоева, огонь на трибуне ЦСКА и фанат, который станет мемом. Фото
07:10 Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»
07:07 Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников
07:06 Семеду: у ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения
07:04 «Челси» и «Арсенал» нацелились на вратаря «РБ Лейпциг» Гулачи
07:00 10 самых красивых болельщиц 15-го тура РФПЛ. Фотообзор
06:50 Корреа: матч с «Карабахом» был для «Атлетико» финалом
06:30 Роджерс о матче «Селтика» с «Баварией»: на таком уровне наказывают моментально
06:28 Наставник «Олимпиакоса» не исключал победу над «Барселоной»
06:15 Вальверде: сегодняшняя игра Луиса Суареса мне очень нравится
06:05 Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»
Все новости RSS
Партнерский контент