Дриусси: если Кокорин забьёт за сезон 30 голов, то подарю бургер размером с торт

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси пошутил, что готов подарить своему одноклубнику форварду Александру Кокорину огромный бургер, если он забьёт за сезон 30 мячей.
«Каждый раз, когда Кокорин выкладывает в «Инстаграм» истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша.
Если Кокорин забьёт за сезон 30 голов, то подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с «Макдоналдс», — с иронией сказал форвард в интервью клубному телевидению.
В текущем сезоне Кокорин забил в РФПЛ восемь мячей, а в Лиге Европы — семь.
Нападающий «Зенита» Дриусси признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»