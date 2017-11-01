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Испанцы получат € 1,5 млн за товарищеский матч со сборной России

1 ноября 2017, среда. 14:32 Футбол

Сборная Испании получит € 1,5 млн за проведение товарищеского матча с национальной командой России. Об этом сообщил «телеграм»-канал «Мутко против». Все расходы взяла на себя компания «Телеспорт», специализирующаяся на проведении различных спортивных мероприятий.

При этом источник отмечает, что по требованию испанской стороны средства должны были поступить ещё до проведения встречи. Доходы же от матча «Телеспорт» планирует получить от рекламы, трансляции поединка и реализации билетов на игру.

Товарищеский матч между сборными России и Испании пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в одноимённом городе. Матч состоится 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол
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