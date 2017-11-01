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Тренер «Спортинга»: ради таких вечеров «Ювентус» и заплатил € 90 млн за Игуаина

1 ноября 2017, среда. 15:36 Футбол

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в очном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Аргентинец спас туринцев от поражения, забив на 79-й минуте.

«Ювентус» заплатил за Игуаина € 90 млн именно ради таких вечеров.

Что касается наших шансов на выход из группы, то они остаются. «Барселона» не забила три мяча в Греции, как это получилось у нас. Я не думаю, что это получится у «Ювентуса», так что вся борьба впереди. Если «Спортинг» будет играть так же, как в Турине, то может добиться положительного результата и в Барселоне», — цитирует Жезуша Football Italia.

Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Спортинг Лиссабон Ювентус Гонсало Игуаин Жорже Жезуш
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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