Тренер «Спортинга»: ради таких вечеров «Ювентус» и заплатил € 90 млн за Игуаина

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в очном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Аргентинец спас туринцев от поражения, забив на 79-й минуте.
«Ювентус» заплатил за Игуаина € 90 млн именно ради таких вечеров.
Что касается наших шансов на выход из группы, то они остаются. «Барселона» не забила три мяча в Греции, как это получилось у нас. Я не думаю, что это получится у «Ювентуса», так что вся борьба впереди. Если «Спортинг» будет играть так же, как в Турине, то может добиться положительного результата и в Барселоне», — цитирует Жезуша Football Italia.
Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»