Тренер «Бешикташа»: у нас всё ещё есть преимущество в группе, это самое главное

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счетом 1:1.

«У нас все еще есть преимущество, это самое главное. Было бы неплохо пройти в плей-офф уже сегодня, но мы бы очень расстроились, если бы проиграли.

Выход из группы многое значит для клуба как с точки зрения спорта, так и в плане экономики. Но нельзя забывать, что в футболе всё меняется очень быстро", — цитирует тренера сайт УЕФА.

Турнирная таблица в квартете G: 1. «Бешикташ» — 10 очков (4 матча); 2. «РБ Лейпциг» — 4 (3); 3. «Порту» — 3 (3); 4. «Монако» — 2 (4).