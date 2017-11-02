Серхио Рамос: «Реал» поставит на место всех, кто считает нас умершими

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сомневается, что команда способна в нынешнем сезоне добиться больших успехов. Футболист сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», в котором подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:3.

«Этот результат обманчив. Я не отнимаю заслуг у «Тоттенхэма» и понимаю пессимизм, который может возникнуть. Однако «Реал» всегда возвращается и ставит на место тех, кто считает нас умершими. Конечно, нам хотелось бы добиться иного результата. А когда его нет, то меняются и мнения людей. Исходя из своего опыта, могу сказать, что в таких случаях нужно сохранять спокойствие», — цитирует Рамоса Marca.