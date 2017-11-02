Болельщики «Урала» признали Евсеева лучшим игроком в октябре

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев был признан лучшим футболистом екатеринбургской команды в октябре. Это стало известно по итогам голосования среди болельщиков уральского клуба.



На победу также претендовали Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Денис Кулаков, Алексей Евсеев, Петрюс Бумаль, Ярослав Годзюр и Никита Чернов.

«Евсеев победил с ощутимым преимуществом. Он и получит традиционных вязаных Шмелей от болельщиков. Второе место занял Эрик Бикфалви, а третье – Николай Димитров», — говорится на официальном сайте «Урала».