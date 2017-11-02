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175 лет назад 2016
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Болельщики «Урала» признали Евсеева лучшим игроком в октябре

Футбол

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев был признан лучшим футболистом екатеринбургской команды в октябре. Это стало известно по итогам голосования среди болельщиков уральского клуба.

На победу также претендовали Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Денис Кулаков, Алексей Евсеев, Петрюс Бумаль, Ярослав Годзюр и Никита Чернов.

«Евсеев победил с ощутимым преимуществом. Он и получит традиционных вязаных Шмелей от болельщиков. Второе место занял Эрик Бикфалви, а третье – Николай Димитров», — говорится на официальном сайте «Урала».

Полузащитник «Урала» Евсеев: очень хочется повторить путь «Лестера»
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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