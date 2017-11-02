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175 лет назад 2016
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Эриксен: сыграй «Тоттенхэм» хладнокровнее, мог забить «Реалу» больше

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал победу над «Реалом» — 3:1 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Датчанин стал автором третьего гола своей команды.

«Тоттенхэм» сыграл профессионально против «Реала». Будь у нас больше хладнокровия, мы могли бы забить больше голов. «Тоттенхэм» пробился в плей-офф, и мы этому рады», — сказал Эриксен в интервью BT Sport.

После четырёх туров «Тоттенхэм» набрал 10 очков и лидирует в группе H. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Зидан считает, что «Тоттенхэм Хотспур» способен выиграть Лигу чемпионов
Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Кристиан Эриксен
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