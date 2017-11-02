Деменко: «Зенит» хочет досрочно выйти из группы в ЛЕ и сосредоточиться на РФПЛ

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба с «Русенборгом» в 4-м туре Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало игры — в 23:05 мск.

«Футболисты и весь тренерский штаб питерского клуба хотят сразу обыграть норвежскую команду и досрочно выйти в весеннюю стадию турнира. Будет возможность уже непосредственно готовиться к чемпионату России, а кому-то из игроков дать отдых. Тем более чемпионат в декабре уже закончится. «Зенит», конечно, сильнее выглядит. Погодные условия могут как-то влиять, но в футбол в принципе две команды играют в одинаковой обстановке. Класс игроков «Зенита» сильнее, при всём уважении к «Русенборгу».

Много писали и говорили, что Александр Кокорин давно не забивает, но такое бывает, когда футболисту много внимания уделяют. Забиваешь в каждом матче, а потом наступает момент, когда остановишься. Нельзя сказать, что Саша сбавил обороты. Мы видим, что он в хорошей форме, есть моменты, но где-то реализация подводит. Не думаю, что это связано с физическим состоянием Кокорина. Просто такое бывает в футболе.

«Русенборг» — команда добротная, умеет играть, навязывает свой футбол: он у них более атлетичный. Норвежцы — команда с именем, в Лиге чемпионов играли, а сейчас в Лиге Европы. «Зениту» предстоит тяжёлый матч, но я поставлю на победу питерцев — 3:1», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.